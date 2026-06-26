Koncert dla Michasi. Potrzebne jest wsparcie

Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk, czternastoletniej mieszkanki Szczecina, która we wrześniu spadła z konia, doznając porażenia czterokończynowego i wiotkości mięśni, odbędzie się w nadchodzący piątek.

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Intensywna rehabilitacja jest jedynym ratunkiem dla dziewczynki w powrocie do sprawności i niezależności. Michalina marzy, aby wrócić do swojego domu, przyjaciół, szkoły i… kontynuować swoją pasję, czyli jeździectwo. Obecnie dziewczynka przebywa z mamą w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie.

Koncert, który odbędzie się 26 czerwca o g. 17 w DK Słowianin, ma na celu zbiórkę pieniędzy, które zasilą konto zrzutki dla Michaliny. Organizatorzy chcą również w ten sposób nagłośnić sprawę Michaliny i zachęcić mieszkańców do włączenia się w pomoc dla Misi. Podczas koncertu wystąpią artyści reprezentujący różne typy muzyki, od hip-hopu, przez rock, pop, jak też disco polo.

Wystąpią m.in. Łona, QueenKutee, Barbara Postoł, Przemysław Kamiński czy Zespół Gryftone. W trakcie wydarzenia będą prowadzone atrakcyjne licytacje, sprzedaż ciast, waty cukrowej i tradycyjna zbiórka do puszek. Wstęp na koncert jest wolny i z pewnością będzie to idealny sposób na rozpoczęcie wakacji.

(kbw)

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