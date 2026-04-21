Ma być częściej i wygodniej. Szykują się zmiany w komunikacji w gminie Kołbaskowo

Fot. UG w Kołbaskowie

Nową koncepcję zmian w komunikacji miejskiej przygotowała Gmina Kołbaskowo. Zmiany mają poprawić dostępność transportu publicznego, a miejscowości gminy lepiej skomunikować m.in. ze Szczecinem. Trwają konsultacje społeczne projektu.

W miniony czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbyło się spotkanie wójt gminy Kołbaskowo Małgorzaty Schwarz z mieszkańcami. Zaprezentowano na nim założenia proponowanych zmian w komunikacji miejskiej. Projekt nowej siatki połączeń powstał w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby oraz analizę ruchu pasażerskiego. Kluczowe założenia obejmują przede wszystkim zapewnienie bezpośrednich połączeń ze Szczecinem, a także umożliwienie dogodnego dojazdu do takich miejscowości jak Przecław i Kołbaskowo.

– Nowa koncepcja zakłada uproszczenie układu linii autobusowych – przekazuje Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Kołbaskowie. – Przy mniejszej liczbie tras autobusy mają kursować częściej i bardziej regularnie, co zwiększy przejrzystość systemu oraz komfort podróżowania. Jednocześnie projekt przewiduje obsługę wszystkich miejscowości na terenie gminy oraz utrzymanie stabilnej oferty przewozowej przez cały tydzień. Co ważne, ilość wozokilometrów ma wzrosnąć o 59 procent. Obecnie to 501 219 wzkm, docelowo ta liczba ma wzrosnąć do 797 983,10 wzkm.

Plan obejmuje cztery główne linie autobusowe – 241, 242, 243 i 244 – które połączą m.in. Szczecin z Przecławiem, Kołbaskowem, Kamieńcem oraz miejscowościami takimi jak Ustowo, Kurów, Siadło Dolne i Górne, Smolęcin czy Będargowo.

W dni powszednie na najbardziej obciążonych odcinkach autobusy mają kursować nawet co 10-20 minut. W weekendy i święta częstotliwość zostanie dostosowana do rzeczywistych potrzeb pasażerów.

– Przygotowano dwa warianty przebiegu tras, które różnią się szczegółami, jednak oba zakładają znaczące zwiększenie liczby kursów względem obecnego systemu – informuje rzecznik.

Trwają konsultacje społeczne projektu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do 4 maja. Ankiety w formie papierowej można składać osobiście w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, w GOSKiR Przecław oraz w Fun Fit w Przecławiu, a także online na stronie internetowej gminy, gdzie znaleźć można szczegóły proponowanych zmian.

– Nowa koncepcja ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby transportowe gminy, którą zamieszkuje obecnie blisko 14 tysięcy osób, a także zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego jako alternatywy dla samochodu indywidualnego – podsumowuje rzecznik.

