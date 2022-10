Komornik zajął szpitalne konto

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum zajął rachunek bankowy stargardzkiego szpitala.

Zajęcie konta zostało wykonane na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sprawa dotyczy szpitalnego długu sprzed kilkunastu lat.

– Zajęcie dotyczyło wyroku zapadłego w sprawie, która dotyczyła zdarzenia z roku 2008, ale ze względu na bardzo skomplikowany charakter, dużą ilość rozbudowanych opinii medycznych, trwała do roku 2022 r. – informuje Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. – W związku ze skierowaniem do egzekucji zapadłego wyroku, pomimo faktu, że szpital spłacił do dnia uzyskania informacji o zajęciu już blisko 50 proc. zobowiązania, szpital chciał zawrzeć ugodę w zakresie spłaty zobowiązań i dostosować je do możliwości finansowych szpitala. Jednakże druga strona nie zaakceptowała treści porozumienia.

Zobowiązanie objęte zajęciem komorniczym zostało już zapłacone. Dyrekcja szpitala zapewnia, że świadczenia dla pacjentów nie są zagrożone.

– Podjęliśmy niezwłoczne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń objętych zajęciem – zapewnia dyrekcja. – Było to właśnie związane z faktem podjęcia działań zmierzających do uzyskania pożyczki.

Krzysztof Kowalczyk, dyrektor szpitala złożył do Rady Powiatu Stargardzkiego wniosek o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 1.000.000 zł na realizację bieżących zobowiązań, w tym na wynagrodzenia dla pracowników. Pożyczka ma zostać spłacona w 10 ratach, począwszy od listopada. Wniosek dyrektora trafi dziś (26 października) pod obrady Rady Powiatu Stargardzkiego. ©℗

(w)