Atak nożownika w szpitalu w Zdunowie. Prokuratura wszczęła dwa postępowania

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie bada okoliczności tragedii, do jakiej doszło w szpitalu w Zdunowie. W nocy z soboty na niedzielę pacjent zaatakował nożem jednego z lekarzy, został obezwładniony i zmarł. W tej sprawie prowadzone są dwa postępowania.

- Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę - mówi prok. Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Wyjaśniane są wszystkie okoliczności zdarzenia.

Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy szpitala w Zdunowie potwierdza, że ataku na personel medyczny dokonał jeden z pacjentów. Szpital nie podaje jednak, ile osób zostało zaatakowanych i jakich obrażeń doznały. W niedzielę rano dyrekcja placówki podjęła decyzję o zapewnieniu wszystkim potrzebującym opieki psychologicznej.

Napastnik został obezwładniony. Potem jednak zmarł.

- W tej sprawie Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże prowadzi dwa postępowania - przekazała prok. Alicja Macugowska-Kyszka. - Pierwsze dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta szpitala. Drugie prowadzone jest w sprawie podżegania do usiłowania zabójstwa lekarza.

W obu sprawach powołany zostanie biegły. Odnośnie drugiego wątku jego zadaniem będzie ustalić m.in., czy napastnika ktoś podżegał do ataku na lekarza, jeśli tak, to z jakiego powodu. Natomiast jeśli napastnik sam się na to zdecydował, to co nim kierowało i skąd miał nóż.

- Na miejscu zabezpieczone zostały ślady, dokonano też oględzin - mówi prok. Alicja Macugowska-Kyszka. - Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji.

Nieoficjalnie wiadomo, że pacjent szpitala w związku z pobytem w placówce nie spożywał alkoholu, od którego był uzależniony. Stał się agresywny i zaatakował lekarza. Po obezwładnieniu zasłabł i mimo udzielonej pomocy zmarł. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI