Kolumba już bez przejazdu, ale kierowcy nadal próbują

Nie pomogły ostrzeżenia i komunikaty - w poniedziałek nie brakowało kierowców, którzy mimo zakazu wjechali w ul. Kolumba od strony ul. Dąbrowskiego w Szczecinie. Przed dworcem PKP musieli jednak zawracać, bo natknęli się na ekipy, które przystąpiły do przebudowy tego odcinka.

Zamknięty został także tzw. górny taras, czyli jezdnia przyległa do dworca, po której ruch z Pomorzan do centrum odbywał się od roku. Ekipy przystąpiły do demontażu kilkudziesięciometrowego odcinka torowiska tramwajowego i samej jezdni.

- Prace rozbiórkowe i drogowo-torowe obejmą połowę długości ulicy Kolumba pomiędzy kamienicami, przy całkowitym zamknięciu dla ruchu samochodowego - przypomina Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - Dopuszczona będzie tylko komunikacja piesza i wyjątkowo dla służb typu pogotowie lub straż pożarna. Prace obejmą też część ulicy Kolumba przylegającej bezpośrednio do dworca kolejowego PKP.

Przywrócona natomiast została dla ruchu samochodowego jezdnia od strony mostu Długiego tj. ul. Nabrzeże Wieleckie i części ul. Kolumba po tzw. „dolnym tarasie”, wzdłuż muru oporowego. Tam też, w dolnej części wyznaczono postój taxi i przystanek końcowy dla linii 75, która powróciła na dawną trasę i od Bramy Portowej ponownie kursuje w obu kierunkach przez ul. Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie.

Objazd do ul. Kolumba wyznaczono przez śródmieście (ul. Wyszyńskiego, Brama Portowa, pl. Zwycięstwa i al. Piastów). Od strony ul. Dąbrowskiego dojazd możliwy jest tylko do połowy jej długości i tylko dla mieszkańców. Na wysokości tzw. szczecińskiej Wenecji nie przejedziemy. ©℗

ToT