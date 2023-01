Wbrew zapowiedziom w niedzielę na Kolumba bez dużych zmian

Dlaczego tyle czasu jest rozgrzebana przejazd z pl. Zwycięstwa w Kopernika?! Potrzebne jest 5 metrów ulicy aby usprawnić ruch w mieście. PIĘĆ METRÓW! Do tego nic tam się nie dzieje, ten fragment powinien być zrobiony ekspresowo, tory chyba są ale nie ma komu wylać asfaltu. Panie prez. Krzystek! HALO!

Jony

2023-01-08 13:21:33

W pierwszej kolejności trzeba było oddać do użytku rondo przed dworcem i puścić ruch w ul Owocową, to by odciążyło Bramę Portową i ul. Krzywoustego i Niepodległości.