Kołobrzeskie muzeum zaprasza na wyjątkowy dzień

Kołobrzeskie muzeum uczci pamięć bohaterów w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.Fot. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

W piątek w kołobrzeskim Muzeum Oręża Polskiego zorganizowano konferencję prasową dotyczącą udziału placówki w uczczeniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Poza dyrektorem muzeum Aleksandrem Ostaszem, udział w niej wziął Starosta Kołobrzeski Mirosław Tessikowski oraz Rafał Semołonik z koszalińskiej delegatury IPN.

Organizatorzy konferencji poinformowali, że jutro (we wtorek) zaprezentowane zostaną osobom odwiedzającym kołobrzeskie muzeum dwa oryginalne zabytki wykorzystywane podczas Powstania Warszawskiego. Pierwszy z nich to produkowany przez Polaków w warunkach konspiracyjnych pistolet maszynowy „Błyskawica”. Drugi to niemiecki transporter opancerzony Sd.Kfz.251 w wersji „ROSI” z napędem półgąsienicowym. Pojazd, o którym mowa, należał do dowódcy 19 Dywizji Pancernej biorącej udział w walkach na terenie Warszawy w 1944 roku. Transporter wydobyty z Pilicy teraz jest własnością Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, a kołobrzeska placówka ma go w czasowym depozycie.

Jutrzejsze kołobrzeskie obchody wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uatrakcyjnione poza prezentacją wspomnianych zabytków, także obecnością rekonstruktorów z koszalińskich grup Perun i Projekt Koslin. Na wystawie plenerowej przy ul. Emilii Gierczak uruchomiony ma być wspomniany transporter i także druga podobna maszyna w wersji Ausf C. Kulminacyjny punkt uroczystości nastąpi o g.12:15, kiedy to oficjalnie otwarta zostanie wystawa wielkoformatowa poświęcona historii pierwszego z transporterów. Dyrektor kołobrzeskiego muzeum Aleksander Ostasz zaprezentuje film o zabytku i wygłosi na jego temat prelekcję. Pokazy dynamiczne sprzętu odbywać się będą o każdej pełnej godzinie. ©℗

(pw)