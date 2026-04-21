Ropucha zablokowała inwestycję

Ropuchy szare są pod częściową ochroną gatunkową. Fot. Artur BAKAJ

Wstrzymano prace przy rewitalizacji niewielkiego stawu w kołobrzeskim Parku im. Antoniego Szarmacha. Na drodze wykonawcy realizującego zlecone przez miasto zadanie stanęła chroniona ropucha szara i jej kuzyni z gromady płazów.

O licznym pojawieniu się zwierząt w obrębie prowadzonej inwestycji zaalarmowali opinię społeczną internauci. Okazuje się, że mieli rację, bo zwierzęta faktycznie zmierzały w stronę wody, a na dodatek – jak się okazało – na etapie przygotowania inwestycji nikt nie zwrócił uwagi na to, że będą potrzebne dodatkowe uzgodnienia środowiskowe. W tej sytuacji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał prowadzone przy stawie roboty, wskazując na konieczność uzyskania zezwolenia uprawniającego do odstępstwa od obowiązujących zakazów dotyczących chronionych gatunków. Stosowny wniosek już został złożony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Niezależnie od formalnego wniosku miasto zleciło opracowanie programu ochrony siedliska płazów ekspertowi Wojciechowi Mrugowskiemu. Przeprowadził on wizję terenową, nie stwierdzając migracji płazów. Nie oznacza to, że w rejonie budowy ich nie ma. W rewitalizowanym zbiorniku są objęte częściową ochroną ropuchy szare. Ekspert oszacował, że znajduje się tam około 2 tys. osobników. Miasto zapewnia przy tym, że już wcześniej płotek herpetologiczny, którego pierwotnym zadaniem było niedopuszczenie do dostawania się płazów w rejon inwestycji, został rozszczelniony. Miało to umożliwić ropuchom zasiedlenie zbiornika.

Mimo to, jak zapewniają kołobrzescy urzędnicy, w obrębie realizowanego zadania nie zauważono martwych płazów, które mogłyby zginąć pod kołami maszyn budowlanych i pojazdów wykorzystywanych przez wykonawcę. W magistracie podkreślają, że prowadzenie inwestycji zgodnie z zasadami ochrony przyrody jest jednym z kluczowych warunków zadania.

Mieszkańcy Dzielnicy Zachodniej, w której rejonie znajduje się Park im. Antoniego Szarmacha, dziwią się, że inwestycję rozpoczęto w okresie szczególnej aktywności płazów. ©℗

