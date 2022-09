Kolizja na Mieszka I

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w środę 14 września ok. godz. 11 na ul. Mieszka I na wysokości ul. Wierzbowej w Szczecinie. Nie ma osób poszkodowanych, ale są utrudnienia w ruchu. Na miejscu działała policja i straż pożarna.

- To kolizja drogowa - mówi mł.asp. Przemysław Majer, rzecznik PSP w Szczecinie. - Działamy tam tylko ze względu na to, że najechaliśmy na to zdarzenie w drodze na ćwiczenia. Nasze siły i środki nie były tam niezbędne, ale jeśli coś takiego się dzieje, zastęp zabezpiecza miejsce do przyjazdu policji. (KSz)