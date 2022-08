Potrącenie i kolizja w Szczecinie. Poszkodowane dwie kobiety

Najpierw potrącenie pieszej w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Śląskiej, a w odstępie niespełna godziny od niego kolejne zdarzenie drogowe tym razem z udziałem dwóch aut osobowych i autobusu komunikacji miejskiej. Tak upływa wczesne czwartkowe popołudnie (11 sierpnia) na szczecińskich drogach. Okoliczności obu zdarzeń, w których poszkodowanym okazały się dwie kobiety, bada teraz policja.

Zgłoszenie o potrąceniu pieszej przez auto osobowe w rejonie przejścia u zbiegu ulic Śląskiej Jagiellońskiej funkcjonariusze otrzymali ok. godz. 12.15. Ranną do szpitala zabrał ambulans Pogotowia Ratunkowego. Natomiast ok. 13.15 - według wstępnych ustaleń - doszło do - jak to określa policja - zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów i autobusu miejskiego w rejonie zatoki przystankowej na odcinku ul. Emilii Sczanieckiej między skrzyżowaniami z ul. 1 Maja i Emilii Plater. Jedną z pasażerek autobusu uskarżającą się na dolegliwości zaopiekowali się ratownicy medyczni i przewieźli ją do szpitala w celu wykonania badań i stwierdzenia, czy doznała obrażeń wymagających hospitalizacji. ©℗

(M)