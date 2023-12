Kolejny taki pożar w centrum Szczecina

Po raz kolejny w al. Wojska Polskiego ktoś podpalił pojemnik na odpady. Fot. Czytelnik

W al. Wojska Polskiego 30 w Szczecinie ktoś podpalił pojemnik i złożone odpady papierowe. To kolejne podobne zdarzenie w tym miejscu.

O pożarze poinformował nas zaniepokojony Czytelnik. Prosił też o interwencję w sprawie nieuprzątniętego zgliszcza po pojemniku na odpady przy alei Wojska Polskiego.

- W nocy z czwartku na piątek ktoś powtórnie podpalił pojemnik i złożone odpady papierowe - alarmował w poniedziałek rano. - Dziś nadal nikt nie reaguje i nawet nie sprząta.

Interwencję w tym miejscu potwierdza Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w nocy, przed godz.2.

Pierwsze podpalenia, jak dowiedzieliśmy się w rozmowie z administratorem budynku (należy on do Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście), miały miejsce kilka miesięcy temu. Wtedy spółdzielnia przesunęła swoje pojemniki na odpady dla mieszkańców w inne miejsce. Natomiast pojemnik, który spalił się w nocy z 7 na 8 grudnia, należy do właściciela lokalu.

- Kontaktowaliśmy się z nim w tej sprawie w piątek - zapewnia administrator budynku. - Powiedziano nam, że resztki po pożarze zostaną uprzątnięte.

Po naszej interwencji dowiedzieliśmy się, że zgliszcza po spalonym pojemniku posprzątano. Jak poinformował nas administrator budynku, najpierw jednak policja musiała zakończyć swoje działania. ©℗

(aj)