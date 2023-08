Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie. Powrót do życia po modernizacji

wytłumacz pospólstwu co to jest dizajn.

Z przelotowej, wyjazdowej ulicy zrobiono aleje spacerowa i plac zabaw, a samochody będą stały w korkach. Horror i brak zdrowego rozsądku. Takie inwestycje robi się na bocznych ulicach, a nie na głównych. Juz widze, jak zredukowana do jednego pasa po każdej stronie i parkingami po środku, będzie zmorą kierowciw. Ale co się dziwić, jaki prezydent, takie działania.

On

Jeszcze żebym wiedział co to ma znaczyć - dizajnem.

Pan prezydent

2023-08-26 19:02:48

W otoczeniu ochroniarzy i straży miejskiej uroczyście rozpoczął transformację klimatyczną Szczecina. Do 2035 roku będziemy trochę psioczyć, ale po tym roku jak samochody zaczną znikać lawinowo z naszych ulic, to dostrzeżemy zza kierownicy hulajnogi uroki bycia w Unii Europejskiej i dalekowzroczne myślenie pana prezydenta. No chyba, że nie dostrzeżemy...