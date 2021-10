Kolejny rekord czwartej fali. W piątek ponad 460 zakażeń SARS-CoV-2 w regionie

Ewa

2021-10-29 11:24:37

Smutne informacje. Pamiętajmy o dystansie, maseczkach i dezynfekcji. Przede wszystkim zróbmy szczepienia, także dawką przypominającą. Dajmy się przekonać że zgromadzenia w czasie pandemii to wielkie ryzyko dodatkowej wędrówki dla wirusa. Organizacja tzw. protestu w sprawie rzekomego polexitu na zlecenie ludzi pokroju Manfreda Webera z Niemiec to niepotrzbne ryzyko dodatkowego wzmocnienia 4 fali. To samo ze strajkiem kobiet. My w Polsce powinniśmy bardziej myśleć odpowiedzialnie o naszym zdrowiu