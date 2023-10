Kolejny Moderus wyjedzie na linie

Po doposażeniu wyprodukowane w Poznaniu wagony rozpoczną jazdy testowe. Fot.Tomasz TOKARZEWSKI

Kolejny Moderus Beta przyjechał z fabryki w Poznaniu do szczecińskiej zajezdni Pogodno. To wagon w którym tylko jeden z członów jest niskopodłogowy, ale i tak zapewnia większy komfort podróży niż większość szczecińskiego taboru. To 9. wagon tego typu w Szczecinie, a 5., który może podróżować w dwóch kierunkach.

Dwa nowe tramwaje (kolejny przyjedzie do Szczecina w ciągu kilku tygodni) kosztować będą pomad 15,2 mln zł. Spółka "Tramwaje Szczecińskie" zamówiła je jako wagony do składania, dlatego na miejscu będą doposażane. Przedmiotem umowy jest "dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu tramwajów dwukierunkowych". Po zamontowaniu biletomatów, systemu informacji pasażerskiej i wszystkich brakujących elementów rozpoczną jazdy testowe, ;po których otrzymają dokumenty niezbędne do regularnego kursowania na liniach.

To kolejne wagony dwukierunkowe. Do zmiany kierunku jazdy nie potrzebują tradycyjnej pętli. Mają kabiny na obu końcach i drzwi po obu stronach. To rozwiązanie przydatne jest np. podczas remontów czy skróconych tras. Po raz pierwszy wykorzystano taką możliwość podczas jednego z etapów prac w okolicy pl. Zwycięstwa. Obecnie – po likwidacji pętli Krzekowo – wagony są zadysponowane do obsługi linii 5 i kursują na trasie Wawrzyniaka – Żołnierska, zmieniając kierunek jazdy na obu jej końcach. ©℗

(t)