Kolejny elektryczny autobus

Autobus jest tylko co z tego jak kierowców nie ma bo Szczecin ma najniższe płace ze wszystkich dużych miast w Polsce. To tak samo jak z tymi respiratorami w szpitalach sprzęt jest ale nie ma kto obsługiwać.

Ile to już bylo tych innowatorów co wywalili kupę kasy w bloto w Szczecinskim pks najpierw byly autobusy na napęd olejem z rzepaku, potem autobusy na gaz, potem hybrydy a teraz autobusy elektryczne a za chwilę beda wodorowe

2021-10-05 21:59:38

Autobus elektryczny, ale prąd z węgla. Można przejechać nim 150x0,8 czyli 120 km. Na fabrycznie nowych bateriach, które z czasem tracą pojemność. Gdyby kierowcy normalnych samochodów musieli tankować co 100-120 km, to chyba dalej jeździlibyśmy konno, bo można by oszaleć. Ale to jest eko, więc sens nie jest istotny. Czyli kierowca po 45-48 minutach jazdy stanie przy ładowarce na kilka godzin, biorąc pensję za cały dzień pracy. Im więcej tych elektryków, tym bardziej zbliżamy się do problemów.