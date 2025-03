Kolejny atak truciciela w Szczecinie? Podejrzany granulat w parku

Fot. Psi Patrol Szczecin

Tym razem w parku na os. Świerczewo - opodal wybiegu dla psów - nieznana osoba rozsypała czerwony granulat, łudząco przypominający preparat „Strong”, mocno wabiącą trutkę na myszy i szczury. Społeczność „Psiego Patrolu” ostrzega właścicieli czworonogów: „podejrzaną substancję znaleziono w jednym miejscu, ale może być ich więcej. Prosimy zachować czujność”.

Podejrzany granulat został znaleziony w parku przy ul. Twardowskiego (rejon ul. Witkiewicza i 26 Kwietnia). W pobliżu wybiegu dla psów, a na trasie do kortów tenisowych. Czerwony, w sporej ilości, a mimo to niełatwo było go dostrzec pomiędzy opadłymi liśćmi.

- Granulat wyglądał niemal identycznie jak preparat „Strong” lub „Patenrat Pellet” do zwalczania gryzoni, głównie myszy oraz szczurów. Trutka jest mocno wabiąca, więc tym bardziej niebezpieczna: pies ją zwęszy i może pochwycić znacznie szybciej niż zagrożenie dostrzeże jego opiekun - relacjonuje jeden ze świadków zdarzenia, prosząc o zachowanie anonimowości. - Co nie mniej niepokojące, oba te środki są sprzedawane w dużych pojemnikach: 3-nawet 5-kilogramowych.

Czy w parku na os. Kaliny rzeczywiście rozsypano trującą substancję, wykażą badania. Na miejsce została bowiem wezwana policja, a próbki pobrali technicy kryminalistyki.

Do ujawnienia podejrzanego granulatu w szczecińskim parku doszło w sobotę (15 marca). Społeczność „Psiego Patrolu” jednak ostrzega, że zidentyfikowano tylko jedno miejsce z ryzykowną substancją. Radzi więc innym właścicielom psów, aby zachowali czujność i ostrożność.

Podejrzany granulat został już usunięty z parku przy ul. Twardowskiego. ©℗

(an)