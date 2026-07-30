Kolejny akt oskarżenia w "aferze szczepionkowej"

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie kolejny akt oskarżenia w tzw. „sprawie szczepionkowej”. Objęto nim łącznie 10 osób, które płaciły łapówki za zaświadczenia wskazujące, że są zaszczepione przeciwko Covid-19, choć tak naprawdę nigdy się tej procedurze nie poddały.

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Śledztwo w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, prowadzą funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jest ono związane z działalnością trzech zorganizowanych grup przestępczych, funkcjonujących w latach 2021-2022 między innymi w Lublinie, Warszawie i Zamościu.

Jak informuje prokurator Łukasz Błogowski, śledczy ustalili, że "osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia o szczepieniu wypełniały niezbędne dokumenty, a następnie przekazywały ten dokument oraz swoje dane (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu) i ustaloną kwotę korzyści majątkowej osobie uprawnionej do dokonania wpisu (zatrudnionej w placówce świadczącej usługi medyczne, która była uprawniona do wykonywania szczepień i wprowadzenia danych do sytemu) lub osobie pośredniczącej w tym procederze".

Informacje o odbytym szczepieniu zamieszczane były następnie w systemie, pomimo że faktycznie nie zostało ono przeprowadzone.

Aktualnie skierowanym aktem oskarżenia objęto 10 osób, które wręczały łapówki. Łapówki mieściły się w przedziale 500 - 1 200 zł.

Każda z osób oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 2 kpk.

Za wyjątkiem jednej z oskarżonych osób, pozostałe dotychczas nie były karane sądownie.

Prok. Błogowski dodaje: "Uzgodnione warunki skazania z prokuratorem obejmowały kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, obowiązki probacyjne, grzywnę, a także rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania i opłaty".

Prokuratura i policja kontynuują czynności procesowe w tej sprawie

(as)

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