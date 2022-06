Kolejni związani ze Szczecinem lekarze z poważnymi zarzutami. Zorganizowana grupa przestępcza w szczecińskim szpitalu?

Zła passa lekarzy związanych ze Szczecinem trwa. Dwóch kolejnych medyków usłyszało poważne zarzuty. To obecny i były prezes Zarządu Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie. Niedawno w tej samej sprawie oskarżony został szczeciński chirurg. Jego sprawę wyłączono ze śledztwa prowadzonego w sprawia marszałka senatu z PO Tomasza Grodzkiego, który uważa się za ofiarę politycznej nagonki.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali w Warszawie chirurga, specjalistę z zakresu transplantologii klinicznej i jednocześnie obecnego Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie oraz w Lublinie patomorfologa, byłego prezesa zarządu Fundacji. Obaj usłyszeli w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.

Jak informuje CBA: "Czynności przeprowadzono w związku z postępowaniem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, które dotyczy między innymi podejrzenia podejmowania czynności które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z oszustw oraz korzyści majątkowych przyjmowanych w związku z pełnieniem funkcji publicznych, poprzez przyjmowanie tych środków na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie pod pozorem dobrowolnych wpłat na cele statutowe Fundacji".

Śledztwo, przekazują śledczy, ujawniło proceder polegający na wprowadzaniu pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane z NFZ oraz przyjmowania łapówek za skrócenie terminu przyjęcia do szpitala. Pacjenci wpłacali pieniądze na rzecz Fundacji, ich część była przekazywana na konto wcześniej zatrzymanego lekarza. Łączna suma korzyści uzyskanych przekroczyła 1.5 mln zł.

Wcześniej CBA zatrzymało szczecińskiego chirurga, któremu prokurator postawił 166 zarzutów dotyczących m.in. przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnioną wówczas funkcją ordynatora szpitala w Zdunowie w zamian za przeprowadzenie operacji, oszustw, prania brudnych pieniędzy oraz złożenia fałszywego oświadczenia w toku procedury przetargowej.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 3.06.2022 r.

(as)