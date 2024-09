Kolejne zmiany na ul. Matejki. Zalecają korzystanie z objazdów

Fot. Dariusz Gorajski

Na jezdni ul. Matejki w kierunku pl. Rodła wprowadzono kolejne zmiany; zawężono pasy ruchu, a przejazd autobusów i samochodów ciężarowych został ograniczony do prawego pasa. Kierowcy, aby uniknąć utrudnień, powinni skorzystać z objazdów - radzi ZDiTM.

Zmiany w ruchu spowodowane są trwającą w tamtym miejscu budową ścieżki rowerowej.

- Na jezdni ulicy Matejki w kierunku do placu Rodła pozostały dwa pasy ruchu, jednak zostały zawężone - jeden do 2,25 metra i drugi do 2,75 metra - informuje Kacper Reszczyński z ZDiTM. - Na pasie lewym, zewnętrznym wprowadzony jest zakaz ruchu pojazdów ciężarowych i autobusów; pojazdy te mogą poruszać się tylko prawym pasem. Zmiany zostały wprowadzone na potrzeby budowy zatoki autobusowej. Kierowcy w okresie około 3-4 tygodni, aby uniknąć utrudnień w ruchu, powinni korzystać z objazdów.

Utrzymane zostały wszystkie istniejące przejścia dla pieszych. Nie planuje się także zmian w programie sygnalizacji świetlnej. Lokalizacja przystanku tymczasowego pozostała bez zmian. (K)