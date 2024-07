Trudniej przez Matejki. Tworzą się korki

Fot. Dariusz Gorajski

We wtorek 16 lipca wprowadzono drugi etap czasowej organizacji ruchu na ul. Matejki w Szczecinie, gdzie trwa budowa nowego odcinka ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika. Jedzie się tamtędy trudniej, od rana tworzyły się korki.

Jezdnia ulicy Matejki w kierunku do placu Rodła zawężona została do jednego pasa ruchu. Dopuszczona jest jedynie jazda na wprost i skręt w prawo w ul. Malczewskiego. Skręt w lewo na skrzyżowaniu w ul. Malczewskiego nie jest możliwy. Objazd dla skręcających w lewo poprowadzony został przez ul. Jana Kazimierza (od skrzyżowania z ul. E. Plater, Jana Kazimierza do Malczewskiego). Prace na tym etapie i utrudnienia mają trwać około tygodnia. (K)