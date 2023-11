Kolejne poślizgi w centrum. Dodatkowy czas na al. Wojska Polskiego i pl. Zwycięstwa

Bądźmy szczerzy-czy ktokolwiek z czytelników,mieszkańców wierzył zapewnieniom UM-? otóż nie,bo już wcześniej słyszeliśmy podobne zapewnienia.Melodia jak zdarta płyta się powtarza i ciągle używa się tych samych wybiegów by oszukać mieszkańców i "usprawiedliwiać" wykonawców.Miasto kłamało,kłamie i kłamać będzie.Uczyniło sobie swoisty wytrych z absurdów do tego by tłumaczyć ciągłe niedotrzymywanie terminów.

No ale poślizg to cbyba trzeba uzgodnić z managerką ulicy i śpiewakiem operowym

hahahahaha

2023-11-14 16:04:52

"Na niewtajemniczonych to może robić spore wrażenie" - że tak zacytuję klasyka xD A tak serio, to czy kogoś dziwi ze ta partacka firma, po raz kolejny, nie dotrzymała terminów? Zieliński niech przestanie bronić partaczy, a zamiast tego skieruje w końcu sprawę do sądu o nałożenie kar na partackiego wykonawcę. No chyba że pan Zieliński ma interes w ciągłym bronieniu partaczy, Tym powinno się CBA zainteresować jak najszybciej! Żadnej taryfy ulgowej dla partaczy z MTMu! Niech płacą kary!