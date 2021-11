Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne. Tym razem przed silnym wiatrem w regionie

Przed silnym wiatrem w nocy z czwartku na piątek w całym województwie zachodniopomorskim ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W środę wydane zostało ostrzeżenie meteorologiczne przed ulewnymi deszczami. W czwartek przed południem IMGW wydał kolejne. Tym razem prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego i obowiązuje od czwartku od godz. 22 do piątku do godz. 9.

(k)