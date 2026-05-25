Kolejna zmiana organizacji ruchu na Trasie Zamkowej

Od środy na Trasie Zamkowej w Szczecinie zmienia się organizacja ruchu. Będzie on przełożony na nowo wykonane nawierzchnie asfaltowe - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Trasa Zamkowa wciąż jest remontowana. Zakres prace obejmuje modernizację obiektów inżynieryjnych (estakad, mostów oraz łącznicy) zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie wraz z dojazdami do obiektów. Roboty polegać będą m.in. na naprawie powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków, wyrównaniu powierzchni oraz wykonaniu nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.



Generalnym Wykonawcą jest NIWA Szczecin. Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

(as)

