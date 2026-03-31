Łącznica od ulicy Duczyńskiego już otwarta

Fot. Dariusz Gorajski

Zgodnie z harmonogramem remontu nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej, we wtorek 31 marca nastąpił istotny etap zmian w organizacji ruchu. Kierowcy mogą już korzystać z udostępnionej łącznicy prowadzącej na trasę od strony ulicy Zygmunta Duczyńskiego, co powinno znacząco usprawnić przejazd w tej części miasta.

Od 1 kwietnia, planowane jest wprowadzenie kolejnych ograniczeń obejmujących tymczasowe wyłączenie z ruchu ulicy Panieńskiej pod Trasą Zamkową oraz zjazdu od strony Placu Żołnierza Polskiego. Utrudnienia te potrwają około trzech tygodni i są niezbędnym elementem szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych, za które odpowiada firma NIWA Szczecin.

Cała inwestycja o wartości ponad 84,8 mln zł brutto obejmuje kompleksowy remont obiektów inżynieryjnych, w tym naprawę powierzchni betonowych, wymianę barier, oświetlenia oraz elementów odwodnienia na szczecińskim odcinku drogi wojewódzkiej nr 115.

(dg)

