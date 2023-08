Kolegiata w Stargardzie po renowacji

Fot. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Oficjalnie zakończył się remont kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie, jednej z najstarszych, największych i najpiękniejszych gotyckich świątyń Pomorza Zachodniego. Renowacja trwała ponad trzy lata i kosztowała ponad 20 milionów złotych. W uroczystości wieńczącej remont, która odbyła się w niedzielę w Stargardzie, wzięły udział osoby zaangażowane w projekt, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, europoseł Joachim Brudziński, posłowie Michał Jach i Artur Szałabawka oraz wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Remont kolegiaty kosztował blisko 20,8 mln zł. O przyznaniu dofinansowania 17,6 mln zł z unijnych środków zdecydował minister Piotr Gliński. Wykonano m.in. remont elewacji, remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza oraz iluminację budynku wraz z terenem przykościelnym.

– Piękno i pamięć tworzą i wzmacniają wspólnotę lokalną, narodową, religijną kultury i dziedzictwa narodowego – mówił Piotr Gliński. – Wyposażają one wspólnoty w zasoby, dzięki którym mogą one sprostać wyzwaniom współczesności. Po to właśnie realizujemy takie projekty, byśmy byli silniejsi, gotowi na rozwiązywanie różnych problemów i zaspokajanie potrzeb. Stargard jest w tej chwili silniejszy, piękniejszy, jest bardziej zadbany, a także gotowy, aby sprostać niełatwym wyzwaniom współczesności.

Minister przypomniał, że w ciągu ostatnich ośmiu lat ministerstwo kultury zrealizowało w Polsce 7645 inwestycji.

– To jest wielka zmiana społeczna w skali kraju, która zaczyna się od zmian w społecznościach lokalnych – zaznaczył. – Dzisiaj mamy święto społeczności w Stargardzie, ale w całej Polsce takich świąt mamy ponad siedem tysięcy. Ministerstwo kultury zrealizowało także ponad 30 tysięcy różnych projektów kulturalnych, tu w Stargardzie za ponad 10 mln zł. Środki publiczne są po to, aby wyposażać wspólnoty w potencjał sprostania wyzwaniom współczesności.

Kolegiata w Stargardzie to zabytek wyjątkowo cenny. Wysokość jego nawy głównej wynosi około 30 m, co czyni stargardzką kolegiatę najwyżej sklepionym kościołem w Polsce.

– My opiekujemy się także zabytkami sakralnymi, które stanowią 26 proc. obiektów zabytkowych w Polsce – mówił Piotr Gliński. – Często są to zabytki najcenniejsze, najwyższej jakości. Dlatego przeznaczamy środki publiczne proporcjonalnie. W ciągu ostatnich ośmiu lat udało nam się trzykrotnie zwiększyć środki na ochronę zabytków, a jednak wciąż jest to za mało. Z tego powodu realizujemy nowy Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z którego Stargard uzyskał wsparcie w wysokości ponad 5 mln zł. Planujemy również powołanie Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa. To jest działanie konieczne. Bez wielkiej zmiany w obszarze ochrony zabytków nasze wspólnoty lokalne nie będą w stanie sprostać wyzwaniom współczesności, a my nie będziemy mogli realizować naszego credo, które mówi, że piękno i pamięć budują wspólnotę. To dla mnie wielka satysfakcja i honor, że mogę uczestniczyć w uroczystości zakończenia projektu, który dla państwa jest niebywale ważny. Ten projekt nie zostałby zrealizowany bez determinacji i zaangażowania Kościoła, posłów, samorządowców oraz środowisk lokalnych.

Europoseł PiS Joachim Brudziński zapowiedział, że w najbliższych miesiącach zorganizuje wystawę w Parlamencie Europejskim w Brukseli dotyczącą stargardzkiej kolegiaty. Od ponad 700 lat istnieje ona w formie ceglanej trzynawowej bazyliki z prezbiterium otoczonym obejściem i wieńcem kaplic oraz dwoma wieżami przy fasadzie zachodniej.

– Kolegiata jest pewnego rodzaju świadkiem i świadectwem rozwijającego się Stargardu wraz z obwarowaniami miasta wpisanymi jako zespół na listę pomników historii – powiedział Rafał Zając, prezydent Stargardu.

(ek)