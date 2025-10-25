Kobiety, badajcie się! Różowy Szczecin [GALERIA, FILM]

Dziś w południe przez centrum Szczecina przeszedł Marsz Różowej Wstążki. Wydarzenie ma na celu promowanie profilaktyki raka piersi. Fot. Agata JANKOWSKA

W sobotnie południe ulicami Szczecina przeszedł różowy korowód kobiet i mężczyzn. Uczestnicy promowali profilaktykę raka piersi, świadomość tej choroby i nakłaniali do regularnych badań. Wydarzenie odbyło się po raz 15. Był nim Marsz Różowej Wstążki organizowany przez Fundację Możesz.

Różowe balony, wstążki, parasolki, kapelusze, wymyślne kostiumy – tak prezentowali się uczestnicy marszu, który o godzinie 12 wyruszył spod pomnika Gryfa przy al. Papieża Jana Pawła II. Wydarzenie otwarła prezes Fundacji Możesz Joanna Sawicka-Budziak dziękując wszystkim za przybycie. Zaraz po tym i po wypuszczeniu różowego dymu, pochód ruszył przez centrum Szczecina docierając do filharmonii. Tam odbył się finał Marszu Różowej Wstążki, gdzie między innymi wyłoniono zwycięzcę konkursu na najlepszy strój.

Marsz Różowej Wstążki to wydarzenie, którego ideą jest promowanie badań i profilaktyki raka piersi. Organizatorzy i uczestnicy – głównie kobiety, w tym amazonki – chcą zachęcić kobiety do regularnych badań. Wczesne wykrycie złośliwego nowotworu to większe szanse na pokonanie choroby i dłuższe życie. Jak podają oficjalne statystyki, każdego roku o tej chorobie dowiaduje się 20 tysięcy Polek. Najwięcej zachorowań występuje u kobiet po 50. roku życia. Lekarze zalecają regularne badania – usg i mammografię (od 40. roku życia). Niestety, wciąż wiele przypadków raka piersi wykrywanych jest zbyt późno. Choroba sporadycznie występuje również u mężczyzn.

Bardzo ważne jest także samodzielne badanie piersi. Do tego również zachęcali dziś uczestnicy Marszu Różowej Wstążki. Powinno się je wykonywać raz w miesiącu.

Wiele uczestniczek wydarzenia osobiście doświadczyło raka piersi, są po remisji choroby i – jak często przyznają – żyją pełnią życia. Inne obecne na marszu kobiety swoją obecnością chciały wyrazić solidarność z tymi, które doświadczyły choroby nowotworowej.

– Biorę udział, bo uważam, że należy wesprzeć kobiety, które borykają się z ciężką chorobą. Przede wszystkim uważam, że trzeba rozpropagować profilaktykę, żeby więcej osób się badało, żeby dziewczyny korzystały z tych badań, bo one mogą im uratować życie – mówi Dagmara, uczestniczka Marszu Różowej Wstążki. Dodaje, że świadomość profilaktyki i zagrożeń wynikających z choroby nowotworowej jest wśród Polek coraz większa. – Takie akcje i promocje, czas, kiedy dziewczyny się jednoczą zwiększa tę świadomość – mówi.

– Wspieram kobiety, ponieważ sama miałam przypadek podobny, choć nie tak drastyczny – opowiada Anna. – Chcę brać w tym udział, aby one walczyły o siebie. Uważam, że poziom świadomości zależy od człowieka. Jeżeli dba o swoje zdrowie, to ma świadomość większą, jak nie dba, to będzie mu obojętne. Profilaktyka w Polsce jest idealna, nigdy nie miałam problemu z dostępem do lekarza i mammografii. Jestem zadowolona.

– Przechodziłam tę chorobę cztery lata temu. Popieram Marsz Różowej Wstążki, wspieram go. Jestem teraz pod stałą kontrolą lekarzy, badałam się dwadzieścia lat, a dopiero cztery lata temu wykryto u mnie nowotwór. Mam więc porównanie jeśli chodzi o to, jak wyglądała profilaktyka dwadzieścia lat temu, a jak teraz. Jest znacznie lepiej. Kobiety bardziej o siebie dbają, dostęp jest bardzo dobry do badań. Często czeka się długo, ale możliwości jest wiele, również prywatnie – zdradza inna uczestniczka wydarzenia.

Marsz Różowej Wstążki wspierały między innymi: Stowarzyszenie Amazonek AGATA w Szczecinie czy Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Obecna na marszu była również grupa Retro Vibes ubrana w stroje z dawnych epok. ©℗

Agata Jankowska

Realizacja filmu Agata Jankowska

