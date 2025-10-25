Dziś Marsz Różowej Wstążki

Fot. Dariusz GORAJSKI

Dziś (25 października) o godz. 12.00 ruszy Marsz Różowej Wstążki – coroczny pochód przypominający o profilaktyce raka piersi.

To nie tylko kolorowy korowód. To konkretne działanie które przypomina: rak piersi to nie wyrok. Będzie głośno, radośnie i solidarnie – ale nie dla zabawy. Organizatorki chcą przypomnieć o profilaktyce i regularnych badaniach. Marsz ruszy spod pomnika Gryfa (al. Jana Pawła II – naprzeciw Urzędu Miasta) i ruszy przez centrum do Filharmonii. Tam czekać będą amazonki, które przeżyły chorobę i nie boją się o niej mówić, specjaliści zdrowia i ciekawe stoiska edukacyjne oraz konkurs na najciekawszą różową stylizację.

(K)

