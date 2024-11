Koalicja Samorządowa to teraz OK Polska

Stowarzyszenie Koalicja Samorządowa zmienia nazwę na OK Polska. Zmiana taka ma na celu poszerzenie perspektyw działania o współpracę z organizacjami niezwiązanymi z samorządem.

- Koalicja Samorządowa zmieniła swoją nazwę na OK Polska – powiedział w poniedziałek (18 listopada) na konferencji prasowej Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina i członek OK Polska. - To decyzja z ostatnich tygodni. Przypomnę, że nasza organizacja funkcjonuje nie tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jesteśmy dość liczni i mamy swoich reprezentantów w wielu samorządach. Jesteśmy formacją, która stawia przede wszystkim na wzmacnianie polskiego samorządu, na podkreślaniu tego, jaką rolę samorząd odgrywa w budowaniu naszych lokalnych, małych ojczyzn. Wiemy, że ten samorząd w ostatnich latach nie był dobrze traktowany przez władze centralne. Dlatego potrzebujemy silnej reprezentacji, która będzie walczyła o sprawy samorządowe, będzie walczyła o sprawne funkcjonowanie oświaty, transportu publicznego, pomocy społecznej, tego wszystkiego, co wiąże się z naszym codziennym życiem.

Jak dodaje Piotr Krzystek zmiana nazwy z Koalicji Samorządowej na OK Polska wynika z chęci nawiązywania współpracy nie tylko z organizacjami o profilu samorządowym, ale także z tymi niezwiązanymi z samorządem.

- Stąd zmiana nazwy na OK Polska, aby nasze stowarzyszenie nie było wiązane wyłącznie z samorządowcami, wyłącznie z wyborami do rad powiatów, gmin czy do samorządu województwa - tłumaczy.

OK Polska stanowi konfederację organizacji społecznych i stowarzyszeń z całej Polski – to blisko 30 formacji z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Oprócz konfederacji, OK Polska to także stowarzyszenie osób fizycznych, do którego należą radni.

(CK)