Koalicja Samorządowa zakłada komitet wyborczy i dystansuje się od ogólnopolskiej polityki

- Samorządowcy są daleko od ogólnopolskiej polityki. Od tej, którą znacie z mediów, od tej, która wzbudza dużo emocji. My działamy lokalnie z myślą o mieszkańcach. Zamierzamy wystawić listy we wszystkich regionach, bo to jest czas, w którym możemy połączyć siły. Zapraszamy do współpracy – dodaje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, wiceprzewodniczący zarządu krajowego OKS.

Stanowisko Koalicji jest następujące: nadchodzące wybory są wyborami samorządowymi, dlatego to samorządowcy powinni odegrać w nich główną rolę, partie mają co robić w parlamencie i w naprawianiu państwa. Samorządy powinny odejść od polityki i zająć się tym, do czego są powołane, czyli sprawami mieszkańców.

Komentarze

@Degradacja 2024-01-11 20:55:48 Jedyne co jest pośmiewiskiem na całą polskę, to wasze nieudolne próby odwracania rzeczywistości i oczerniania ludzi, którym do pięt nie dorastacie. Wszyscy którzy odwiedzają nasze miasto są nim zachwyceni i zgodnie twierdzą że w ostatnich latach ogromnie się zmieniło na lepsze. Ogólnie wszyscy sobie chwalą a jedyna krytyka z jaką sie spotykam, to właśnie ze strony troli internetowych jak ty. Potraficie tylko krytykować i narzekać ale sami sobą reprezentujecie zupełne dno

Degradacja 2024-01-11 20:35:41 Co takiego robi - dystansuje się od ogólnopolskiej polityki? Czy oni naprawdę mają ludzi za idiotów? Obecny prezydent Szczecina jest nim od 2006 roku, czyli od 18 lat miasto jest postrzegane jako wioska z tramwajami, które swoją drogą są pośmiewiskiem na całą Polskę. Z drugiej strony, jak ktoś chce być traktowany jak idiota, to widocznie musi to lubić.

@Nieudolni 2024-01-11 20:24:02 Krzystek odejdzie, jak będzie miał z kim przegrać w wyborach. Jak na razie opozycja wystawia tak żałosnych kandydatów, ze nie ma zupełnie na kogo głosować i Krzystek pozostaje jedyną sensowną opcją.

@Działamy..a to dobr 2024-01-11 20:22:43 Przynajmniej coś robią. A co zrobili dla naszego miasta pisowcy? Największy wkład pisu w "dobrobyt" Szczecina to budowa fontanny " Bartłomiejki" na jasnych błoniach. Krytykowanie, to jedyne co potraficie ale na pewno niczego nie zrobicie lepiej

Gość 2024-01-11 20:12:20 Daleko od polityki?Ha ha,ha.Dobre sobie.Krzystek i jego świta apolityczni?🤣

Nieudolni 2024-01-11 19:43:29 Czas odejsć

Działamy..a to dobre 2024-01-11 19:24:17 "My działamy lokalnie z myślą o mieszkańcach" - dobry żart, groteska, ! Działamy np.zwiekszajac strefę spp, ograniczając miejsca parkingowe, podnosząc podatki, zwężając drogi i dewastując to co zostało po niemcach, robiąc pseudo remonty. Jesteście znani, od lat nie robicie niczego dobrego dla ogółu, tylko dla garstki. Patodeweloperka też kwitnie w ciecinie. Wyborcy wam waszych paskudnych dokonań nie zapomną. Na koniec daj wędrujące drzewa i postawcie na bramie portowej FRYGĘ - to symbol miasta🤣