Koalicja Obywatelska murem za Szczecińskim Budżetem Obywatelskim

Skoro tak, to

Oczywiście, że murem, skoro sami go upolitycznili poprzez wystawianie projektów przez swoich działaczy, jako forma autopromocji. Szkoda, bo to miała być fajna inicjatywa dla zwykłych ludzi, społeczników, a nie partyjnych karierowiczów.

ano tak

2022-04-21 15:52:32

A może zaoszczędzić na dietach radnych? Zmniejszyć diety chociaż o 30% powiedzmy na rok to byłyby spore oszczędności. To jest moim zdaniem propozycja dla radnych i wtedy wykazaliby się prawdziwą troską o budżet miasta. Czy ten człowiek z budzikiem na zdjęciu to jest zegarmistrz? Bo wygląda jakby reklamował usługi zegarmistrzowskie.