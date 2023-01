Kłopoty na Sczanieckiej. Zmiany dla kierowców i pasażerów

Do awarii kanalizacji deszczowej doszło przy ul. Sczanieckiej w Szczecinie. Jak informują Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wymusi to ograniczenia, a na kilka godzin nawet całkowite zamknięcie jednej nitki tej ulicy. Dlatego kierowcy samochodów oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Prace rozpoczną się we wtorek (10 stycznia) i mają potrwać do czwartku.

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie 10 stycznia br. przystąpi do koniecznej naprawy przyłącza kanalizacji deszczowej - tłumaczy Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK. - Prace prowadzone będą w pobliżu skrzyżowania z ul. 1 Maja na nitce w kierunku ul. Wilczej. Przewiduje się, że potrwają do 12 stycznia br.

Z harmonogramu przedstawionego przez ZWiK wynika, że 10 stycznia w godz. 10-21.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu samochodowego pasa zewnętrznego jezdni ul. Sczanieckiej (przy chodniku). Od godz. 21.30 we wtorek do godz. 4 w środę jezdnia w kierunku ul. Wilczej ma być zamknięta całkowicie. Z kolei od godz. 4 w środę planowane jest wyłączenie z ruchu wewnętrznego pasa jezdni (pas przy barierze dzielącej ul. Szczanieckiej). Zakończenie prac planowane jest na czwartek.

Na czas całkowitego zamknięcia nitki ZDiTM przygotował zmiany w kursowaniu autobusów. Nieczynne będą przystanki „1 Maja Business Park’’ dla linii 60 w kierunku Stoczni oraz ,,Sczanieckiej’’ dla linii 59, 68, 101, 107, 524 w kierunku ul. Wilczej. Najbliższy przystanek dla wspomnianych linii będzie znajdował się na ulicy Emilii Plater - wspólny z liniami 53 i 67 o nazwie ,,Plac Matki Teresy’’ jadącymi w kierunku Stoczni Szczecińskiej).

Autobusy linii 59, 68, 101, 107 i 524 w kierunku ul. Nehringa, Świergotki oraz Jasienicy i Polic od przystanku ,,Matejki” kursować będą ulicami Matejki – Gontyny – Emilii Plater – Firlika – 1 Maja - Emilii Sczanieckiej i od przystanku ,,Wilcza Wiadukt’’ swoją trasą według obowiązującego rozkładu jazdy. W kierunku Stoczni Szczecińskiej autobusy linii 60 od przystanku ,,Sczanieckiej’’ pojadą ulicami Emilii Plater i Firlika z pominięciem przystanku „1 Maja Business Park" według obowiązującego rozkładu jazdy. ©℗

ToT