Klejenie dziur w Barlinku. To sprawy nie załatwia

Zalewanie dziur asfaltem z kamieniami, sprawy nie załatwia.

Mieszkańcy ulicy Przemysłowej w Barlinku od lat czekają na kapitalny remont. Podobno ma to nastąpić w tym roku. Tak w czasie jednej z sesji barlineckiej Rady Miejskiej, zapewniała burmistrz Bernarda Lewandowska.

REKLAMA

Obecnie jezdnia na ul. Przemysłowej przypomina tor przeszkód na wojskowym poligonie. Dziury, ubytki asfaltu, pozarywane chodniki, brak krawężników, niebezpieczne pobocze z jednej jej strony. Spowodowały to zarówno jeżdżący po niej mieszkańcy ulicy, jak i pracownicy sąsiadującego z nią zakładu. Swoje robią także auta ciężarowe, których wiele po niej się porusza.

Zanim do remontu dojdzie, łatane są w jezdni dziury. W tym roku już po raz drugi widać było na niej drogowców. Na jakiś czas taka „naprawa” pewnie wystarczy. Jednak takie działania problemu nie rozwiązują. I dlatego wiele osób z utęsknieniem czeka na rozpoczęcie remontu ulicy Przemysłowej, takiego z prawdziwego zdarzenia. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

REKLAMA