Wreszcie mają bieżącą wodę. Mieszkańcy walczyli wiele lat...

Między innymi hydranty w Okuniach świadczą, że jest tam bieżąca woda.

Mieszkańcy Okuń, gmina Barlinek, od lat starali się o doprowadzenie do ich miejscowości bieżącej wody. I obiecywano to im od dawna. W końcu się udało.

Każda poprzednia gminna władza mówiła, że sprawę załatwi i woda będzie. Szczególnie przed wyborami. Na obiecankach, do tej pory, się kończyło. W obecnej kadencji o możliwość doprowadzenia wodociągu do Okuń, koszty, plany, bardzo często pytała radna Anna Zięcina. Być może to było jedną z przyczyn, że burmistrz Barlinka Bernarda Lewandowska uznała, że inwestycję, której efektem będzie doprowadzenia wody do Okuń, trzeba wykonać.

Prace, w bardzo krótkim czasie, wykonało barlineckie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. z o.o. Inwestycja została zakończona. Wydano także zgodę na eksploatację nowej sieci wodociągowej. W czasie prac wykonano około 1500 metrów sieci wodociągowej, z odejściami do 39 domów. Przy 19 nieruchomościach wybudowano studnie wodomierzowe. Zamontowano urządzenia, które pozwolą na zdalny odczyt zużycia wody. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

