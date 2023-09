"Posiłek w szkole i w domu". Są pieniądze na posiłki dla najuboższych

W latach 2018 - 2023 wojewoda zachodniopomorski przekazał samorządom 143,3 mln zł na posiłki. Dofinansowanie rządowe pokrywa średnio 75 proc. kosztów dożywiania, jakie ponoszą gminy. Fot. ZUW

Wojewoda Zbigniew Bogucki przekazał przedstawicielom zachodniopomorskich gmin umowy na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu". Łącznie kwota przeznaczona na ten projekt przyznana samorządom wzrosła w tym roku o blisko 5,5 mln zł - z 21,3 mln zł do prawie 26,8 mln zł.

- Realizujemy program od 2018 roku - przypomniał wojewoda. - Od tamtego czasu jest możliwość, żeby zadania własne gmin były finansowane również z budżetu państwa. To program, który mocno zmienił rzeczywistość, i w tych największych, i w tych najmniejszych samorządach. Ważne są drogi, infrastruktura, wylewany asfalt. Jednak musimy to robić dla kogoś. Jeżeli zostawiamy osoby, które sobie nie radzą, to te inne programy nie mają sensu.

Przedsięwzięcie "Posiłek w szkole i w domu" skierowane jest głównie do dzieci, ale także do rodzin, osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych. W programie wzięły udział wszystkie zachodniopomorskie gminy. W ub. roku w naszym regionie programem zostało objętych 35 277 osób, w tym 13 777 dzieci, które otrzymały w sumie 888 817 posiłków. W latach 2018 - 2023 wojewoda zachodniopomorski przekazał samorządom 143,3 mln zł na posiłki. Dofinansowanie rządowe pokrywa średnio 75 proc. kosztów dożywiania, jakie ponoszą gminy.

- Od biedy można żyć bez dobrej drogi, można żyć bez samochodu, bez telefonu, bez innych dobrodziejstw cywilizacji, natomiast niedożywienie w sposób podstawowy dotyka naszego życia - stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Ktoś się może dziwić, jak w dzisiejszych czasach niedożywianie w ogóle jest możliwe, ale sytuacje życiowe, jak doskonale wiemy, bywają różne.

Przedstawiciele gmin przyznają: środki na posiłki mają duże znaczenie.

- Pieniądze pójdą na posiłki dla dzieci wymagających wsparcia i na zasiłki celowe dla rodzin, które są w niedostatku - powiedziała Elżbieta Adrabińska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie. - Traktujemy ten program priorytetowo. Posiłek dla potrzebujących to jest najważniejsza sprawa. W rodzinie nie można zabraknąć pożywienia. Dotacje u nas trafią do 60 rodzin. I do tylu dzieci, ile się do nas zgłoszą. Na obecną chwilę to 30 dzieci.

©℗ (as)