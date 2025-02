Kierowco, nie daj się nabrać!

Stawki

2025-02-11 14:45:50

Stawki zwiększają co powoduje wzrost inflacji oraz cen żywności ,opłat i usług. Ceny poszybowały o 50 % a waloryzacja emerytur będzie tylko ponad tylko 5% . A za pisowcow ceny poszły w górę o ok 20% a waloryzacja była większa i 110% (12%) niż proponuje obecny rząd KO (5,8%). Dlatego przez emerytów a ich jest ponadto 8 milionów dlatego w maju PO przegra sromotnie wybory z pisowskim kandydatem. Chyba że rządzący podnieśa waloryzację do 8,5% To może mogą mieć szansę na wygraną