Stomatolog podejrzany o oszustwa na łączną kwotę ponad 1 mln zł na szkodę NFZ

I to jest miara sukcesu - od darmowej,komunistycznej opieki zdrowotnej po dzisiejsze rozwiązania. Rozwiązać FIKCJĘ. NFZ-co to jest?

Praktyk

2025-01-20 12:46:02

no i dobrze! NFZ jest do zamknięcia ! Kroją to z każdej strony, a MY tylko płacimy!