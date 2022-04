Kierowca i pasażerka bmw zamienili się miejscami. Mieli do tego powody

Policjanci ze szczecińskiej drogówki w ramach działań „trzeźwy poranek” zatrzymali do kontroli kierującego bmw. Zauważyli, że kilkaset metrów wcześniej mężczyzna, który prowadził pojazd, zamienił się miejscami z pasażerką.



Po chwili wyszło na jaw, co było powodem zamiany miejsc. Szczecinianin znajdował się pod wpływem alkoholu, za co policjanci zatrzymali mu już prawo jazdy. Pasażerka, która w trakcie kontroli siedziała za kierownicą pojazdu również miała pecha, dwa tygodnie wcześniej zostały jej cofnięte uprawnienia do jazdy.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie oboje odpowiedzą przed Sądem.

(KSz)