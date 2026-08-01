„Kierowca autobusu jest pijany!” Nietrafione obywatelskie zatrzymanie

Jak się okazało, kierowca wcale nie był pijany.... Fot. Ilustracyjne/Policja

Niecodzienne zdarzenie miało miejsce we wtorek w rejonie kołobrzeskiej dzielnicy Podczele. Doszło tam do obywatelskiego zatrzymania miejskiego autobusu, którego dokonał kierowca samochodu osobowego. Mężczyzna zgłosił policji, że osoba prowadząca autobus wypełniony pasażerami jest według niego nietrzeźwa.

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Na patrol trzeba było trochę poczekać. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że zarówno kierowca autobusu, jak i „drogowy szeryf” byli trzeźwi. Na tym interwencja mundurowych się zakończyła. Sprawa jednak nie ucichła. Autobus był unieruchomiony przez 1,5 godziny, co sprawiło nie tylko problem pasażerom, ale również przyniosło ewidentne straty kołobrzeskiej spółce. Działacze funkcjonującej w kołobrzeskiej Komunikacji Miejskiego Związkowej Alternatywny stanęli w obronie swojego kolegi, który prowadził autobus. Twierdzą, że kierowca osobówki stwarzał zagrożenie na drodze. Miał on wyprzedzać pojazd KM na podwójnych liniach ciągłych i ścigać się z nim. Ostatecznie zajechał mu drogę, zmuszając kierowcę autobusu do ostrego hamowania.

Przez nietrafioną - jak się okazuje - akcję, tworzyły się ogromne zatory na drodze dojazdowej do Podczela. Związkowa Alternatywa zapowiada, że postara się o zabezpieczenie zapisów monitoringu z kamer zainstalowanych w autobusie i ustalenie świadków zdarzenia. Ma ona zamiar podjąć działania zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności kierowcę samochodu osobowego, za stworzenie realnego zagrożenia na drodze, uniemożliwienie kontynuowanie kursu miejskiego autobusu oraz naruszenie godności i dobrego imienia pracownika spółki.

Szefostwo kołobrzeskiego przedsiębiorstwa, niezależnie od związkowców, chce także szczegółowo zbadać okoliczności zatrzymania autobusu z pasażerami. Wysoce prawdopodobne jest, że będzie ono dochodziło swoich roszczeń od prowodyra całego zamieszania. ©℗

(pw)

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