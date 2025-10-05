Władze Kołobrzegu liczą na pomoc wojska

Z Ulica Kresowa od lat czeka na przebudowę. Fot. Artur BAKAJ/archiwum

Władze Kołobrzegu zastanawiają się, jak zapewnić dojazd do osiedla Podczele na czas planowanego od dawna remontu jedynej wiodącej tam drogi. Mowa o otoczonej bagnami ulicy Kresowej.

Jednym z pomysłów jest ustawienie przez wojsko tymczasowego mostu. Miasto ma nadzieję, że zadanie będzie możliwe do zrealizowania, a udostępnieniem i montażem konstrukcji zajmą się żołnierze z II Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. W środę wojskowi w towarzystwie włodarzy miasta przeprowadzili rozpoznanie terenu. Wstępnie ustalono, że pod względem technicznym i logistycznym budowa przeprawy zastępczej byłaby możliwa. To dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla, którzy przed laty przeżywali gehennę, chcąc dostać się do swoich domów. Mowa o czasie, gdy po raz pierwszy ulica dojazdowa była remontowana. Wtedy wyznaczono kilkukilometrowy objazd przez należący do Ustronia Morskiego teren dawnego lotniska wojskowego. Wyremontowana ul. Kresowa miała służyć przez lata, ale szybko okazało się, że w fazie jej projektowania popełniono błędy. Nie przeprowadzono szczegółowych badań geologicznych niestabilnego gruntu. To spowodowało, że nawierzchnia jezdni systematycznie zapada się, co wymaga stałego podnoszenia jezdni i uzupełniania powstających zapadlin.

Następny remont ma zlikwidować ten problem, ale aby go rozpocząć, trzeba wyznaczyć drogę alternatywną. I to właśnie z tym mieliby pomóc żołnierze z Inowrocławia. Aby tak się stało, miasto musi uzyskać zgodę Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na udostępnienie niezbędnych do budowy przeprawy elementów. Jeśli decyzja będzie pozytywna, rozpoczną się przygotowania logistyczne, a następnie sam montaż. A co będzie, jeśli RARS nie wyrazi zgody na wykorzystanie w celach cywilnych wojskowego mienia? Wtedy miasto będzie musiało dogadać się z Ustroniem Morskim w kwestii przygotowania znacznie dłuższego objazdu. Problem polega na tym, że kołobrzeski samorząd nie może prowadzić inwestycji na nieswoim gruncie, a Ustronie Morskie nie ma interesu w tym, aby zapewnić dojazd mieszkańcom innej gminy. ©℗

Przemysław WEPRZĘDZ