Mieszkańcy kołobrzeskiego osiedla nie chcą hałasu. Skarga na masowe imprezy została odrzucona

Data publikacji: 04 listopada 2025 r. 12:20
Ostatnia aktualizacja: 04 listopada 2025 r. 12:28
Mieszkańcy kołobrzeskiego osiedla nie chcą hałasu. Skarga na masowe imprezy została odrzucona
Policja patrolująca Kołobrzeg w trakcie festiwalu Sunrise. Fot. KWP w Szczecinie  

Kołobrzescy radni odrzucili skargę na prezydent Annę Mieczkowską, której zarzuca się wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych na skraju osiedla mieszkalnego Podczele.

Mowa o Nadmorskim Parku Kultury, gdzie odbywają się słynne międzynarodowe wydarzenia, w tym Sunrise Festival. Skarżący się podnosili, że imprezy te zakłócają porządek i ciszę nocną. Faktem jest, że są one głośne i trwają do późnych godzin nocnych. Przedmiotowa skarga, która wpłynęła we wrześniu, nie znalazła przychylności radnych, którzy niemal jednogłośnie ją odrzucili. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Bartosz Bieńkowski z klubu PiS.

Nie była to pierwsza interwencja w sprawie organizacji festiwali w rejonie sąsiadującego z osiedlem Podczele dawnego lotniska wojskowego. W marcu 15 osób podpisało petycję, w której domagano się całkowitego zaprzestania organizacji sztandarowych imprez: Sun Festival, Sunrise Festival i Baltic Drive Festival. Wtedy, podobnie jak w przypadku wrześniowej skargi, również nie znalazła ona aprobaty radnych. ©℗ 

(pw)

