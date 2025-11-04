Mieszkańcy kołobrzeskiego osiedla nie chcą hałasu. Skarga na masowe imprezy została odrzucona

Policja patrolująca Kołobrzeg w trakcie festiwalu Sunrise. Fot. KWP w Szczecinie

Kołobrzescy radni odrzucili skargę na prezydent Annę Mieczkowską, której zarzuca się wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych na skraju osiedla mieszkalnego Podczele.

Mowa o Nadmorskim Parku Kultury, gdzie odbywają się słynne międzynarodowe wydarzenia, w tym Sunrise Festival. Skarżący się podnosili, że imprezy te zakłócają porządek i ciszę nocną. Faktem jest, że są one głośne i trwają do późnych godzin nocnych. Przedmiotowa skarga, która wpłynęła we wrześniu, nie znalazła przychylności radnych, którzy niemal jednogłośnie ją odrzucili. Od głosu wstrzymał się jedynie radny Bartosz Bieńkowski z klubu PiS.

Nie była to pierwsza interwencja w sprawie organizacji festiwali w rejonie sąsiadującego z osiedlem Podczele dawnego lotniska wojskowego. W marcu 15 osób podpisało petycję, w której domagano się całkowitego zaprzestania organizacji sztandarowych imprez: Sun Festival, Sunrise Festival i Baltic Drive Festival. Wtedy, podobnie jak w przypadku wrześniowej skargi, również nie znalazła ona aprobaty radnych. ©℗

(pw)

