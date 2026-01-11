Kierowca auta w szpitalu po zderzeniu z pociągiem w pobliżu Cybowa

Fot. Archiwum (zdj. ilustracyjne)

Auto osobowe zderzyło się z pociągiem regionalnym relacji Piła-Szczecin na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicy Cybowa w powiecie drawskim. Ruch pociągów jest wstrzymany. Kierowca samochodu jest w szpitalu - podał rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 9 w okolicy miejscowości Cybowo (woj. zachodniopomorskie) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

Auto osobowe zderzyło się tam z pociągiem regionalnym relacji Piła-Szczecin.

- Poszkodowany został kierowca samochodu, trafił do szpitala. Natomiast nikt z 17 osób podróżujących pociągiem, w tym dwóch z obsługi składu, nie wymagało pomocy medycznej – przekazał strażak.

Poinformował, że ruch pociągów został wstrzymany i organizowana jest komunikacja zastępcza.

Na miejscu pracują służby, w tym cztery zastępy straży pożarnej.

Copyright

REKLAMA