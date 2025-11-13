Banknotami do zabawy zapłacili za auto Kolumbijczykowi

Fot. Zdjęcie ilustracyjne

Dwóch mężczyzn z powiatu słupskiego kupiło w Bytowie od Kolumbijczyka stare bmw, płacąc mu ok. 5 tys. zł banknotami do zabawy, przypominającymi polską walutę o stuzłotowym nominale. Obcokrajowiec zorientował się, że został oszukany, gdy chciał fałszywki wpłacić na konto – podała w czwartek bytowska policja.

Obywatel Kolumbii zgłosił policji, że został oszukany przy sprzedaży samochodu.

Z relacji pokrzywdzonego, jak poinformował oficer prasowy bytowskiej policji sierż. szt. Dawid Łaszcz, wynikało, że na jego ogłoszenie dotyczące sprzedaży auta, odpowiedziało dwóch mężczyzn. Przyjechali do Bytowa, przejechali się samochodem, po krótkich negocjacjach zdecydowali się na zakup, spisali ze sprzedającym umowę i przekazali gotówkę.

Obcokrajowiec dopiero przy próbie wpłaty pieniędzy na konto zorientował się, że podczas transakcji otrzymał imitację polskich banknotów o nominale stu zł.

- Miały one napis „souvenir” oraz informację, że nie są środkiem płatniczym. Tego typu imitacje pieniędzy wykorzystywane są wyłącznie do nauki lub zabawy – powiedział sierż. szt. Łaszcz.

Zaznaczył, że kryminalni, pracujący nad sprawą, zlokalizowali sprzedane bmw na terenie powiatu słupskiego. Krótko po tym zatrzymali dwóch podejrzanych. To mieszkańcy powiatu słupskiego w wieku 23 i 25 lat. Obaj usłyszą zarzuty oszustwa. Za popełnienie tego przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.

