Czwartek, 13 listopada 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Banknotami do zabawy zapłacili za auto Kolumbijczykowi

Data publikacji: 13 listopada 2025 r. 13:14
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2025 r. 13:47
Banknotami do zabawy zapłacili za auto Kolumbijczykowi
Fot. Zdjęcie ilustracyjne  

Dwóch mężczyzn z powiatu słupskiego kupiło w Bytowie od Kolumbijczyka stare bmw, płacąc mu ok. 5 tys. zł banknotami do zabawy, przypominającymi polską walutę o stuzłotowym nominale. Obcokrajowiec zorientował się, że został oszukany, gdy chciał fałszywki wpłacić na konto – podała w czwartek bytowska policja.

REKLAMA

Obywatel Kolumbii zgłosił policji, że został oszukany przy sprzedaży samochodu.

Z relacji pokrzywdzonego, jak poinformował oficer prasowy bytowskiej policji sierż. szt. Dawid Łaszcz, wynikało, że na jego ogłoszenie dotyczące sprzedaży auta, odpowiedziało dwóch mężczyzn. Przyjechali do Bytowa, przejechali się samochodem, po krótkich negocjacjach zdecydowali się na zakup, spisali ze sprzedającym umowę i przekazali gotówkę.

Obcokrajowiec dopiero przy próbie wpłaty pieniędzy na konto zorientował się, że podczas transakcji otrzymał imitację polskich banknotów o nominale stu zł.

- Miały one napis „souvenir” oraz informację, że nie są środkiem płatniczym. Tego typu imitacje pieniędzy wykorzystywane są wyłącznie do nauki lub zabawy – powiedział sierż. szt. Łaszcz.

Zaznaczył, że kryminalni, pracujący nad sprawą, zlokalizowali sprzedane bmw na terenie powiatu słupskiego. Krótko po tym zatrzymali dwóch podejrzanych. To mieszkańcy powiatu słupskiego w wieku 23 i 25 lat. Obaj usłyszą zarzuty oszustwa. Za popełnienie tego przestępstwa grozi do 8 lat więzienia. 

Logo PAP Copyright

REKLAMA

Komentarze

Auto
2025-11-13 13:28:31
Nie dość, że oszuści, to jeszcze działający na szkodę wizerunku Polski, więc kara powinna być podwójna. Oczywiście wiek i marka samochodu przypadkowo skusiła tych dwóch osobników.
No i gucio!
2025-11-13 13:27:40
że BMW-uchę miał ? No, no, no! Pojeździli sobie na koszt frajera, a teraz jako społeczeństwo jeszcze pokryjemy chłopakom darmowy hotel z wyżywieniem !Młodzi , to potrafią się zabawić i ustawić na cudzy koszt! Czegoś się szkole nauczyli? Niczym nie różnią się od naszych polityków! Te każdego dnia Nas wkręcają nie w takie banKNOTY! Jest inaczej ? Nie trzeba długo słuchać! Dwa zdanie Szłapki i trzy kłamstwa jak rozgryza gościa AL!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA