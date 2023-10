Katyń... ocalić od zapomnienia. Posadzili Dąb Pamięci

„Katyń... ocalić od zapomnienia”. Fot. Krzysztof Żurawski

W roku 2008 uruchomiono program edukacyjny „Katyń... ocalić od zapomnienia”. W jego ramach, poprzez sadzenie imiennych Dębów Pamięci, upamiętnia się ofiary zbrodni katyńskiej z roku 1940.

Idea zachowania pamięci o ofiarach NKWD poprzez sadzenie imiennych Dębów Pamięci zrodziła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk M. Pisarka w Radzyminie w 2007 roku. Tym samym, na terenie Polski i poza jej granicami, zainicjowano działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży mające na celu pielęgnowanie pamięci o pomordowanych przez NKWD bohaterach.

We wtorek (17.10) na terenie SP nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej posadzono kolejny Dąb Pamięci. Upamiętnia on Stanisława Sikorę, funkcjonariusza Policji Państwowej zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w miejscowości Twer.

W uroczystości zasadzenia dębu brał również udział Romuald Sikora, syn zamordowanego.

– W chwili śmierci mojego taty miałem 6 lat – mówił łamiącym się ze wzruszenia głosem – Mnie, siostrę i mamę wywieziono do Kazachstanu.

W imieniu szczecińskiego Stowarzyszenia Katyń głos zabrała Teresa Jasiunas.

- Cieszymy się, że młodzież będzie stała na straży pamięci o naszych bohaterach, naszych dziadkach i rodzicach, którzy oddali życie za wolną Polskę - mówiła.

W ramach programu edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia” planuje się zasadzenie niemal 22 tysięcy Dębów Pamięci upamiętniających skrytobójczo zamordowanych i spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni.

Organizatorzy tego programu edukacyjnego podkreślają, że ich działania mają przede wszystkim na celu uwrażliwienie na to, co wspólne i co wymaga szczególnej dbałości – miłość do Ojczyzny. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI