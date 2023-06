Pamięć o zbrodniach NKWD. Przekazano bezcenne pamiątki

Jolanta Turlińska-Kępys, prezes Zarządu Stowarzyszenia "Katyń" w Szczecinie

Na dziedzińcu Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie w poniedziałek (25.06) odbyła się uroczystość przekazania do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przedmiotów i zdjęć dotyczących Zbrodni Katyńskiej. - To są bardzo ważne dla naszej historii artefakty - mówił Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. - Nie mieliśmy do tej pory niczego podobnego w zbiorach naszego muzeum.

Kilkadziesiąt pamiątek jest własnością Szczecińskiego Stowarzyszenia "Katyń" wchodzącego w skład Rodzin Katyńskich. Przekazane przedmioty zostały wydobyte podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w 1995 roku w Charkowie. Uczestniczyła w nich również dr Ewa Gruner-Żarnoch, córka zamordowanego w Charkowie porucznika rezerwy Juliana Grunera, oficera medycznego Wojska Polskiego.

Wśród pamiątek były również fotografie rodzinne Józefa Zyblewskiego, starszego posterunkowego Policji Państwowej. Widać na nich pełnię życia. Na wspólnych zdjęciach udokumentowano st. posterunkowego wraz z rodziną. Nic nie zapowiadało mającego wkrótce nadejść dramatu... St. posterunkowy Józef Zyblewski został rozstrzelany w Ostaszkowie.

Wstrząsającą pamiątką jest również sznurek, którym krępowano jeńcom ręce, aby nie mogli się bronić przed strzałem w potylicę. Obok sznurka jest też bagnet służący do spychania ciał do rowu...

- To są świadectwa bestialstwa - stwierdził Aleksander Ostasz. - Mamy z nim do czynienia również dzisiaj. Cały świat dowiedział się o rosyjskich zbrodniach w Buczy czy Irpieniu. Metoda zabijania niewinnych ludzi była taka sama jak wcześniej w Katyniu.

Pamiątki przekazała Jolanta Turlińska-Kępys, prezes Zarządu Stowarzyszenia "Katyń" w Szczecinie. - W ten sposób przekazujemy również wiedzę i pamięć o ofiarach - mówiła Jolanta Turlińska-Kępys. - Zbrodnia katyńska była celową i zaplanowaną zbrodnią ludobójstwa.

Za Zbrodnię Katyńską jest odpowiedzialne NKWD, które wiosną 1940 roku rozstrzelało około 21 768 obywateli Polski. Wśród nich ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej.

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI