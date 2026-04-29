KAS wykryła w przesyłce ponad 21 kg woreczków nikotynowych bez znaków akcyzy

Fot. KAS

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła ponad 21 kg saszetek nikotynowych bez znaków akcyzy. To efekt kontroli przesyłek w powiecie goleniowskim.

27 kwietnia 2026 r. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie prowadzili kontrolę celno-skarbową przesyłek w powiecie goleniowskim. Wytypowali do kontroli cztery kartony, w których wykryli ponad 21 kg saszetek nikotynowych bez polskich znaków akcyzy. Stanowi to naruszenie art. 65. Kodeksu karnego skarbowego. Kwota należności narażonych na uszczuplenie Skarbu Państwa to ponad 5 tys. złotych, a wartość zatrzymanej przesyłki to około 27 tys. zł.

Woreczki nikotynowe to produkty beztytoniowe, ale zawierające nikotynę. Umieszczane są pod wargą, gdzie nikotyna stopniowo uwalnia się do krwiobiegu. Woreczki te są legalne w Polsce i dostępne na rynku, jednak niosą ze sobą podobne zagrożenia zdrowotne, co produkty tytoniowe.

Nielegalne saszetki nikotynowe wysłane z Austrii do Polski zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie karnej skarbowej, którą nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Goleniowie.

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie nielegalnych wyrobów akcyzowych (np. papierosy, tytoń, alkohol) jest wykroczeniem lub przestępstwem (w zależności od wysokości uszczupleń podatkowych). Papierosy czy tytoń pochodzące z nielegalnego źródła stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów.

