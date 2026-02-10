Zlikwidowano kolejny nielegalny salon gier w Szczecinie [GALERIA]

Fot. KAS Szczecin

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Komendą Miejską Policji w Szczecinie zlikwidowała nielegalny punkt gier hazardowych. Jedna osoba usłyszała zarzuty dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych, a 9 udziału w nielegalnych grach na automatach oraz grach hazardowych z wykorzystaniem sieci Internet.

REKLAMA

4 lutego funkcjonariusze z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z policjantami zlikwidowali nielegalny punkt gier hazardowych w centrum Szczecina. Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 stanowisk komputerowych do gier hazardowych, 3 klasyczne automaty, router, telefony komórkowe oraz gotówkę.

Zgodnie z polskim prawem, organizowanie gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia, czy koncesji, jest zabronione.

(d)

REKLAMA