KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej [FILM]

Fot. KAS

Zachodniopomorska i warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 10 osób. Zabezpieczono ok. 6 mln zł na rachunkach bankowych oraz mienie o wartości ponad 5,5 mln zł.

5 marca 2025 r. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Zachodniopomorskiego Pionu PZPK zatrzymali 10 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT oraz urządzanie nielegalnych gier hazardowych - loterii promocyjnych.

Zatrzymane osoby to dziennikarze, influencerzy i youtuberzy, a także osoby związane z mieszanymi sztukami walk.

Akcja służby odbywała się w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi, a także w woj. świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim.

Przeszukano kilkanaście lokalizacji, zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych.

Na wniosek naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zablokowano na rachunkach bankowych kwotę ok. 7,5 mln zł. Służby zabezpieczyły samochody, gotówkę, biżuterię oraz zegarki o łącznej wartości ok. 5,5 mln zł.

Z ustaleń wynika, że podejrzani na swojej nielegalnej działalności mogli zarobić ponad 20 mln zł.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi.

(k)