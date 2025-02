Zatrzymali na S6 samochód z nielegalnym tytoniem i papierosami za pół mln zł

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą koszalińskiej komendy, we współpracy z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali na S6 do kontroli drogowej samochód marki volkswagen. Z ich wcześniejszych ustaleń wynikało, że mogą się w nim znajdować papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Podczas przeszukania pojazdu okazało się, że podejrzenia funkcjonariuszy były słuszne. Znaleźli oni bowiem 300 kilogramów ciętego tytoniu do palenia oraz 2 tysiące paczek papierosów bez znaków akcyzy. Łączna wartość uszczuplonych należności publicznoprawnych została oszacowana na prawie pół miliona złotych.

Dwóch mężczyzn w wieku 41 i 37 lat, którzy podróżowali samochodem, zostało zatrzymanych i osadzonych w policyjnym areszcie. Usłyszeli już zarzuty. Czyn ten zagrożony jest wysoką grzywną i karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(k)