Kacza rodzinka tamowała ruch w Szczecinie

Kacza rodzinka maszerowała po jezdni między samochodami na pl. Grunwaldzkim w Szczecinie. Potrzebna była interwencja straży miejskiej.

W piątkowe popołudnie 26 maja strażnicy miejscy z Referatu Ruchu Drogowego realizowali interwencje w centrum miasta.

- Podczas wykonywania czynności kontrolnych do strażników podeszli przechodnie informując ich, że kacza rodzina stwarza zagrożenie na jezdni maszerując po niej całą szerokością - relacjonuje Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa SM w Szczecinie. - Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce i faktycznie, kaczka z kilkorgiem małych chodziła po jezdni i tamowała ruch.

Kacza rodzinka została wyłapana przez strażników. Nie obyło się jednak bez komplikacji, bo mama-kaczka broniąc dostępu do małych, boleśnie dziobnęła strażnika. Udało się wszystkie ptaki złapać i w kartonie przetransportować do firmy Lupar , tam po „diagnozie” ich stanu zostaną wypuszczone do swojego naturalnego środowiska. (K)