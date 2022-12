Już bez wahadła i spowolnień. Droga Police-Szczecin zmodernizowana

Zakończył się remont drogi Police-Szczecin (przez Przęsocin). Z ulgą mogą odetchnąć i kierowcy, i pasażerowie autobusów. Ruch wahadłowy i inne ograniczenia związane z wykonywanymi na jezdni i w jej otoczeniu pracami spowalniały ruch i często burzyły rozkłady jazdy linii 101 i 107. Utrudnienia trwały dłużej, niż zakładano.

- Po długim czasie oczekiwania i udręki dla mieszkańców gminy Police i powiatu polickiego na tym odcinku drogi mamy zakończenie inwestycji - powiedział na ostatniej, grudniowej, sesji rady powiatu starosta policki Andrzej Bednarek.

Droga, na remontowanym odcinku, już jest gotowa i została odebrana przez inwestora (Powiat Policki). Jeszcze jednak będzie na niej kilka poprawek. Np. trzeba naprawić znak - element wysepki na jezdni - który przed świętami ktoś rozbił, i dodać oznakowanie poziome.

- To oznakowanie zostanie uzupełnione przy lepszej pogodzie - mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w polickim starostwie. - Na razie pomalowane zostanie cienkowarstwowo, a w maju - grubowarstwowo.

Już też wiadomo, że trzeba pomyśleć o doświetleniu wysepki rozdzielającej przeciwległe pasy ruchu. Po zmroku jest słabo widoczna.

- Tam jest za ciemno - przyznaje Magdalena Sochanowska. - Myślimy o znakach aktywnych (świecące, migające - red.), ale do tego trzeba tam dociągnąć prąd. Tego nie zrobimy w tym zadaniu. To był projekt unijny i trzeba go już było zamknąć.

Ten etap inwestycji (remont drogi od Przęsocina do Szczecina) kosztował około 16,5 miliona złotych. Powiat policki musiał wyłożyć ok. 4,5 mln złotych. Pozostała część pochodzi ze środków unijnych (z Regionalnego Programu Operacyjnego - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego), budżetu państwa oraz z budżetu gminy Police.

Być może ostateczny udział finansowy powiatu polickiego okaże się mniejszy. Bo, jak ogłosił na ostatniej sesji starosta policki, są duże szanse, że powiat otrzyma na tę inwestycję większe środki z ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

- Wszystko wskazuje na to, że na Police-Szczecin dostaniemy jeszcze dodatkowe dwa miliony - powiedział starosta.

To była trudna inwestycja. Termin jej zakończenia był kilka razy przesuwany. Pierwszy minął w kwietniu 2022 roku. Wykonawca musiał się mierzyć m.in. z nieprzewidzianą na etapie projektu koniecznością zastosowania ścianek szczelnych (ścianek Larsena) – w związku z odkryciem podczas przebudowy drogi dużych odcinków z podłożem torfowym, które zmusiły do wykonania głębszych wykopów. Doszła też konieczność naprawy istniejących na przebudowywanym odcinku drogi przepustów.©℗

Agnieszka Spirydowicz